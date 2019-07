Markhausen Die Stadt Friesoythe, die Beschicker und das Orga-Team laden wieder herzlich zur Kirmes „Markhüser Bisseken“ am Sonntag, 28., und Montag, 29. Juli, nach Markhausen ein. Die Spielshow „Wie könnt dat bäter...“ wird am Sonntag um 15 Uhr im Festzelt am Dorfplatz präsentiert. Zwei Mannschaften treten gegeneinander an und niemand der Teilnehmer kennt die Spiele im Vorhinein. Es geht um Geschicklichkeit, Schnelligkeit oder Wissen. Alle Kinder bekommen Marktgutscheine geschenkt. Der VfL Markhausen lädt für 14 Uhr zu einer Kaffeetafel ein.

Am Montag sticht Bürgermeister Sven Stratmann beim Platzkonzert des Musikvereins gegen 11 Uhr „Freibier“ an. Die Schafbockversteigerung findet im Anschluss um 12 Uhr statt, bei anschließendem Tanz mit Live-Musik der Band „Moonlight Dream“.