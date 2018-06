Markhausen Am Freitag um 14.50 Uhr tankte ein bislang unbekannter Mann seinen hellblauen PKW mit EL-Kennzeichen bei einer Tankstelle an der Hauptstraße in Markhausen. Er verließ das Gelände, ohne den fälligen Betrag zu entrichten. Nähere Angaben zum Täter konnten bislang nicht erlangt werden. Eine sofortige Fahndung verlief ohne Erfolg.