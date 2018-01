Termine und Karten

Neben der Premiere der Komödie in drei Akten „Bessen, Beer un Beaujolas“ am Sonntag, 4. Februar, für Senioren gibt es noch weitere Aufführungen der Spielschar Markhausen im Dorfgemeinschaftshaus. Diese sind am Freitag, 9. Februar, um 19.30 Uhr, am Sonntag, 11. Februar, um 16 Uhr sowie am Freitag, 16., und Samstag, 17. Februar, jeweils um 19.30 Uhr.

Karten für das Stück gibt es nur an der Abendkasse im Dorfgemeinschaftshaus. Eine Karte kostet fünf Euro, 2,50 Euro für Jugendliche bis 16 Jahre.