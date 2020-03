Schmuck und Bargeld gestohlen

Neuscharrel Bislang unbekannte Täter drangen am Dienstag zwischen 3 und 11.40 Uhr gewaltsam in ein Wohnhaus an der Alten Hauptstraße in Neuscharrel ein. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke. Es wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Insgesamt entstand nach Angaben der Polizei Sachschaden in Höhe von etwa 4150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefon 04491/93160 entgegen.