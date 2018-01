Neuscharrel Große Trauer um den Vorsitzenden des Friesoyther Stadtrates Erich Eilers. Der Neuscharreler ist am vergangenen Samstag im Alter von 60 Jahren plötzlich verstorben.

Der Landwirt zog erstmals 2006 für die CDU in den Stadtrat ein und gehörte dem Gremium bis zu seinem Tode an. Schnell erwarb er sich parteiübergreifend hohes Ansehen. Er überzeugte vor allem durch seine sympathische, freundliche und unaufgeregte Art. Seit 2011 übernahm er im Verwaltungsausschuss Verantwortung. Gleichzeitig wurde er Ortsvorsteher in Neuscharrel. 2016 wählten ihn die Ratsmitglieder zum Ratsvorsitzenden.

Erich Eilers war fest in seinem Heimatdorf Neuscharrel verwurzelt, setzte sich für die Entwicklung der Ortschaft ein und war bei den hiesigen Vereinen, in den meisten war er seit vielen Jahren Mitglied, sehr beliebt. Im vergangenen Jahr bestieg er an der Seite seiner Frau Maria als Prinzgemahl den Neuscharreler Schützenthron.

Die Beerdigung von Erich Eilers ist am Freitag, 2. Februar, um 15 Uhr, in Neuscharrel.

