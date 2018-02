Neuvrees In der Zeit von Mittwoch, 31. Januar, 19.30 Uhr, bis Montag, 5. Februar, 6.15 Uhr, kletterten laut Polizei unbekannte Täter auf einen Bus, der an der Feldstraße in Neuvrees vor einer Schule abgestellt war. Auf dem Dach wurden zwei Antennen abgeknickt. Es entstand Sachschaden von etwa 100 Euro. Hinweise bei der Polizei unter Telefon 04491/93160.