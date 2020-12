Müllcontainer in Brand

Thülsfelde Am Mittwoch ging gegen 21 Uhr die Meldung über einen qualmenden Müllcontainer auf einem Campingplatz in der Thülsfelder Straße in Thülsfelde ein. Die Feuerwehr Markhausen konnte den Glimmbrand schnell löschen. Eine vorsätzliche Brandlegung kann nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04491/93160 zu melden.