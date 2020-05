Tourismus: Radfahren ist sehr beliebt

Thülsfelde Immer mehr Menschen entdecken – gerade in Corona-Zeiten – die Lust am Radfahren. Das Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre bietet dafür optimale Bedingungen. Die Radtouren-Tipps des Vereins Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre führen entlang schöner Wege, zeigen Lieblingsecken, Sehenswürdigkeiten und vieles mehr, was die Region so liebenswert macht, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Wer nun eine Fahrradtour im Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre plant, hat viele Möglichkeiten. Einfach losfahren und der Nase nach funktioniert sehr gut, denn das Radverkehrsleitsystem im Landkreis Cloppenburg ist gut ausgebaut und ausgeschildert. Die wegweisende Beschilderung deckt rund 1450 Kilometer Radfahrwege ab. Praktisch ist das Knotenpunktsystem. Über 1000 Schilder wurden hierfür in den Gemeinden Bösel, Cappeln, Emstek, Garrel, Molbergen und den Städten Cloppenburg und Friesoythe montiert.

Der Verein hat die schönsten Strecken in Büchern gebündelt. Es gibt auch weitere Broschüren.



Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Mehr Infos unter www.thuelsfelder-talsperre.de