Welt der Pflanzen erkunden

Thülsfelde Das Naturschutzgebiet der Thülsfelder Talsperre bietet seltenen Pflanzen- und Tierarten eine Heimat. Wer sich für Pflanzen interessiert, für ihre Namen, ihre Herkunft, Verwendung und auch die Mythen und Geschichten, der ist eingeladen, teilzunehmen an einer Naturführung zum Thema „Was wächst denn da?“. Wie vielfältig und spannend die Pflanzenwelt an der Talsperre ist, erzählt eine Gästeführerin des Vereins Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre am Dienstag, 6. August, bei einem Spaziergang.

Die Führung beginnt um 14 Uhr und dauert 1,5 Stunden. Treffpunkt ist am Wanderparkplatz Thülsfelder Talsperre Nord, Friesoythe-Thülsfelde, B 72, Abfahrt TT-Nord. Für Erwachsene kostet die Teilnahme vier Euro, für Kinder ist sie kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.