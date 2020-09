Fußball In Brake: Goldene Ehrennadel für Norbert Radzey

Lastrup /Wesermarsch Auszeichnung für große Verdienste: Der Braker Norbert Radzey hat am Wochenende während des Bezirkstages in Lastrup die goldene Ehrennadel des Bezirksfußballverbands Weser-Ems erhalten. Seit 25 Jahren engagiert er sich ehrenamtlich in der Sportgerichtsbarkeit des Niedersächsischen Fußballverbands.

Anfang im VfL Brake

Vor und während seiner Tätigkeit für den NFV war er in verschiedenen Positionen für seinen Heimatverein SV Brake (früher VfL Brake) tätig – als Spieler, Betreuer und Fußball-Obmann. Im Jahr 1995 begann seine Sportrichter-Tätigkeit als Beisitzer im Kreissportgericht des damaligen Fußballkreises Wesermarsch. 2003 folgte der Einstieg ins Bezirkssportgericht als Beisitzer. Von 2012 bis 2020 war er stellvertretender Vorsitzender des Bezirkssportgerichts.

Ohls bleibt Vorsitzender

Derweil setzt sich der Bezirksvorstand zusammen aus: Dieter Ohls (Vorsitzender), Harald Koning (stellvertretender Vorsitzender), Jürgen Siegert (Schatzmeister), Stefan Brinker (Vorsitzender Spielausschuss), Thomas Eilers (Vorsitzender Frauen- und Mädchenausschuss), Kurt Rietenbach (Vorsitzender Jugendausschuss), Georg Winter (Vorsitzender Schiedsrichterausschuss) und Andreas Huisjes (Öffentlichkeitsarbeit).

Vorsitzender des Bezirkssportgerichtes bleibt Peter Bartsch. Sein Stellvertreter ist Lennart Dornieden. Kassenprüfer sind Werner Engel, Claudia Tschöke und Ottmar Bittner .