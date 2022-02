Vorbereitung: Rasteder A-Junioren suchen kurzfristig Testspielgegner

Rastede Die A-Junioren des FC Rastede suchen kurzfristig für den kommenden Samstag einen Testspielgegner. Die Nachwuchs-Löwen spielen in der Bezirksliga, gesucht wird ein A-Junioren-Team von der Kreisliga bis zur Landesliga. Aber auch ein Herrenteam bis zur Kreisliga ist durchaus denkbar. Gespielt werden soll am Samstag um 16 Uhr auf dem Kunstrasenplatz am Köttersweg. Weitere Infos erhält man bei Rastedes Trainer Sebastian Günzel unter 0176/62712388.