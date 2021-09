Nach vier positiven Tests: VfB Oldenburg meldet keine neuen Corona-Fälle

Oldenburg Nach vier bestätigten Corona-Fällen bei Fußball-Regionalligist VfB Oldenburg sind in Folge der PCR-Testung der ganzen Mannschaft am Montag bis Dienstagabend keine weiteren positiven Ergebnisse hinzugekommen. „Nur drei bis vier stehen noch aus“, sagte Geschäftsführer Michael Weinberg am Abend: „Das lässt hoffen, dass es insgesamt keine weiteren Fälle gibt.“

Regionalligist in Quarantäne Impfdurchbruch beim VfB Oldenburg

Einige Spieler waren am Montag bei ihrem Hausarzt gewesen, andere hatten den PCR-Test bei Teamarzt Dr. Thomas Keese-Röhrs vornehmen lassen. Je nach Labor dauert das Warten auf das Ergebnis länger oder kürzer.

Nach der Absage des Nachbarschaftsduells mit dem SSV Jeddeloh am vergangenen Wochenende deutet sich damit an, dass das Derby bei Atlas Delmenhorst am kommenden Sonntag (15 Uhr, Stadion an der Düsternortstraße) stattfinden kann. Weinberg: „Wir hoffen, dass wir spielen dürfen.“