Wilhelmshaven Am Sonntag war sein erster Pflichtspieleinsatz noch umsonst erwartet worden, jetzt hat Ex-Nationalspieler David Odonkor sein Engagement beim Fußball-Bezirksligisten SV Wilhelmshaven offenbar beendet. Das berichtete das „Jeversche Wochenblatt“ am Montagabend. „Es hat einfach nicht gepasst“, wird der 36-jährige Ex-Profi zitiert, der lediglich in zwei Testspielen zum Einsatz gekommen war. Der Verein wusste von Odonkors Abgang offenbar nichts. Am Sonntag war sein Auftritt beim Auswärtsspiel des SVW beim SV Ofenerdiek erwartet worden, Odonkor stand dann aber nicht im Kader.

Odonkor wirft dem Club sogar vor, Unwahrheiten verbreitet zu haben. „Es sind Dinge passiert, die so nicht in Ordnung sind. Ich wollte dem Verein helfen, aber nicht so“, sagte Odonkor, der am 14. März in der ProSieben-Sendung „Wer schläft, verliert“ seinen nächsten öffentlichen Auftritt hat.