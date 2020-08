Auto Prallt Auf Transporter: Zwei Verletzte bei Unfall in Falkenburg

Ein 63-jähriger Pkw-Fahrer und seine 61-jährige Beifahrerin, beide aus der Gemeinde Hude, sind am Mittwoch gegen 19.45 Uhr in Falkenburg bei einen Auffahrunfall auf der Hauptstraße leicht verletzt worden. Auf Höhe der Bäckerei übersah er laut Polizei wohl aufgrund der tief stehenden Sonne einen auf der Fahrbahn parkenden Transporter und fuhr auf diesen auf. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich nach Polizeiangaben auf 6000 Euro.BILD: