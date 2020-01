Bergedorf Für das Freilichttheaterstück „Brudermord“, die szenische Aufarbeitung einer Geschichte, die sich im Jahr 1192 in Bergedorf zugetragen haben soll, dort, wo die Familie Logemann heute ihren Hof hat, ist noch die Hauptrolle des Grafen Christian zu besetzten. Auch einige weitere Rollen sollen bei einem Casting am Samstag, 11. Januar, vergeben werden. Anmeldungen fürs Vorsprechen bei Initiator Gerd Logemann unter Telefon 04222/8293.

Insgesamt werden 40 Schauspieler 50 Charaktere verkörpern. Graf Moritz I. von Oldenburg soll seinen Bruder Christian in Bergedorf bei dessen Rückkehr vom Kreuzzug kaltblütig ermorden lassen haben. Die meisten Rollen waren bei früheren Castings besetzt worden. Regisseur Markus Weise und Logemann kündigen die Premiere des Stücks für den 23. Juli an. Bis Anfang September stehen insgesamt elf Aufführungen auf dem Programm. Auch die Finanzierung des Kostümspektakels wird immer klarer: „Die R+V-Stiftung hat gerade 15 000 Euro fest zugesagt“, verriet Logemann am Donnerstag. Neben der Rolle des Christian, für den ebenso wie für dessen Freund Hauke junge Männer im Alter um die 25 Jahre infrage kommen, brauchen die Theatermacher noch ein paar Ritter, gleich drei Mörder und auch zwei südländisch aussehende Frauen. Sie sollen Orientalinnen spielen, die nach dem Kreuzzug aus dem Heiligen Land kamen.