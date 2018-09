In Bergedorf wurden am Sonntagabend vor großer Kulisse zum Abschluss des letzten Schützenfestes der Saison die neuen Majestäten proklamiert. Den SV Bergedorf führen nun an: Jugendkönig Mirco Timmermann (von links), Alterskönigin Sabine Bruns, Jugendkönigin Lara Oldendorf, Alterskönig Günter Auffarth, Schülerkönigin Kaja Bleydorn, Königin Gunda Meyer, Schülerkönig Janne Brinkmann und König Michael Helmbold. BILD: