Diebstahl In Bookholzberg: Verlegte Kabel von Baustellen geklaut

Bookholzberg Gleich zwei Baustellen in Bookholzberg wurden in den vergangenen Tagen von Dieben heimgesucht. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten bislang unbekannte Täter zwischen Donnerstag, 30. Juli, 14 Uhr, und Montag, 3. August, 8.20 Uhr, rund 50 Meter verlegtes Kupferkabel von einer Baustelle an der Huder Straße. Von einer zweiten Baustelle an der Nutzhorner Straße stahlen die Unbekannten rund 200 Meter Lichtkabel, das ebenfalls bereits verlegt war. Zur Schadenshöhe konnten die Beamten noch keine Angaben machen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, die Wildeshauser Polizei unter Tel. 04431/94 11 15 zu kontaktieren.