Bookholzberg Manche Geschäfte sind von außen ein echter Hingucker. So auch „ DekoArt – Blumen und mehr“ an der Stenumer Straße 21 in Bookholzberg. Einige Jahre standen die Räume einer ehemaligen Gärtnerei leer. Vor gut einem Jahr ist wieder Leben eingekehrt. Fußgänger oder auch Fahrradfahrer, die an diesem Geschäft vorbeikommen, bleiben stehen und bewundern zum Beispiel die ausgestellten Dekoartikel. Hier arbeitet jemand mit Geschmack und viel Liebe zum Detail. Dieser „Jemand“ ist Susanne Harbers. Die 55-jährige Floristin sagt von sich selbst: „Mein Beruf ist meine Berufung.“

Auch ihre Mutter war Floristin, und immer wenn die kleine Susanne von der Schule kam, besuchte sie ihre Mutter in der Gärtnerei von deren Arbeitgeber. Schon in jungen Jahren war zu sehen, dass Susanne Freese, so ihr Mädchenname, äußerst geschickt und kreativ war. Ob Basteln, Häkeln oder Malen – Susanne war in jeder Beziehung ein Talent. Lebte sie einmal nicht ihre Kreativität aus, so war sie gerne mit Freunden draußen an der frischen Luft. Zur Weihnachtszeit liebte sie Omas großes Märchenbuch.

Heute sind es zwar keine Märchen mehr, aber mit Begeisterung verschlingt Susanne Krimis oder die Bestseller von Hape Kerkeling. Noch etwas hat sich gegenüber ihrer Kindheit nicht geändert: die Liebe zu Tieren. „Ich hatte und habe immer viel Vertrauen in die Tiere“, schwärmt Susanne. Ihre Eltern hatten immer einen Hund, um den sie sich dann liebevoll kümmerte. Heute sind es die beiden Katzen Emma und Paula.

Ihre Tierliebe wollte sie zwischenzeitlich zum Beruf machen. Sie entschied sich dann doch fürs Kreative. Nach der Hauptschule machte Susanne noch ihren erweiterten Realschulabschluss, bei einem Praktikum in einer Gärtnerei in Bremen-Brinkum wurde ihr schnell klar: „Ich werde Floristin.“ Inzwischen hatte Susanne ihren ersten Freund und zog von Bremen zu ihm nach Delmenhorst. Sie nahm allen Mut zusammen und fragte bei der dortigen Gärtnerei Reiners nach einer Lehrstelle. Nach einem kurzen Praktikum war Familie Reiners von Susanne überzeugt und sie konnte ihre Ausbildung machen.

„Bei Familie Reiners hat es mir immer sehr viel Spaß gemacht und ich hab viel gelernt“, schwärmt Susanne noch heute. Ihre Kreativität konnte sie zum Beispiel bei Hochzeitsdekorationen oder der Adventsfloristik ausleben. Auch nach der Ausbildung blieb Susanne der Gärtnerei treu. Mit den Jahren wurden ihr auch die verantwortungsvollen Aufgaben wie etwa der Einkauf übertragen.

Alle vierzehn Tage kam ein Wagen mit Floristikbedarf, dessen Fahrer Susanne ganz sympathisch fand. Sie konnte es kaum abwarten, bis die zwei Wochen wieder vorbei waren und Torsten Harbers erneut vorfuhr. Irgendwann verabredete man sich und 2002 wurde geheiratet. „Bei Reiners fing alles an: Meine berufliche Laufbahn und meine Beziehung zu Torsten“, sagt Susanne lächelnd.

Ihren Wohnsitz hatten beide dann in Hude und bei einem Spaziergang in der Parkstraße fiel ihnen ein leerstehendes Geschäft ins Auge. Sie standen davor und träumten, wie es wohl wäre, einen eigenen Laden zu haben. Nach dem Motto „Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum“ nahmen sich beide ein Herz und eröffneten 1999 an der Parkstraße 35 „Blüte & Stil“. Als der Besitzer die Immobilie veräußern wollte, machte das Ehepaar Harbers Nägel mit Köpfen und erwarb das Objekt. Neben dem Geschäft waren die beiden auch auf Blumenschauen vertreten. So wurde „Gartenträume“, ein Veranstalter von diversen Messen, auf „Blüte & Stil“ aufmerksam. Fortan standen noch mehr Messen und Ausstellungen an.

Geschäft und Ausstellungen – auf Dauer wurde beides zu viel. „Wir mussten uns entscheiden“, erinnert sich Susanne. Zusammen mit ihrem Mann entschied sie sich dann für die Ausstellungen. Dazu kam, dass ein Investor das Grundstück an der Parkstraße erwerben wollte. Das Paar willigte ein, denn ihren Wohnsitz hatten sie schon seit einigen Jahren in Bookholzberg an der Stenumer Straße 21. Obwohl der Verkauf auf den Messen und Ausstellungen florierte, vermisste Susanne doch ihr eigenes Geschäft. „Dazu kam, dass mir Aufbau und Abbau der Messestände körperlich zu anstrengend wurden.“

Ehemann Torsten meinte: „Du machst wieder dein eigenes Geschäft.“ Der leerstehende Laden in ihrem Wohnhaus wurde renoviert und am 27. September 2018 war Eröffnung. Während jetzt Torsten Harbers und ein Mitarbeiter auf den Messen vertreten sind, führt Susanne das Geschäft. Nach Hobbys gefragt meint sie nur: „Mein Beruf, das ist mein Hobby.“