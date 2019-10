Bookholzberg Jetzt ging es doch ganz schnell: Der Verkauf des Hauses Nummer 21 im ehemaligen Spieldorf der Freilichtbühne Bookholzberg, in dem das Informationszentrum zum dort geplanten Geschichts- und Lernort Platz finden soll, ist endgültig besiegelt. Wie ein Sprecher der INN-tegrativ gGmbH, Träger des Berufsförderungswerks Weser-Ems, am Dienstag bestätigte, hat der Stiftungsrat der Landesstiftung für berufliche Rehabilitation, der das Gelände gehört, dem Verkauf an die Gemeinde Ganderkesee zugestimmt. Am Donnerstag, 17. Oktober, um 11 Uhr findet die Schlüsselübergabe mit Vertretern von INN-tegrativ, Gemeinde, Landkreis und Förderverein statt.

„Das ist eine positive Nachricht“, freute sich Fördervereins-Vorsitzender Dietmar Mietrach. Jetzt müsse möglichst schnell die Sanierung erfolgen, sagte er, danach würden Förderverein und Arbeitskreis noch etwa drei Monate zur Einrichtung des Informationszentrums benötigen. Die Kosten für die Sanierung, geschätzt rund 260 000 Euro, teilen sich die Gemeinde und der Landkreis. Das Informationszentrum soll über die Geschichte der Freilichtbühne aufklären, insbesondere über deren Nutzung für ideologisch motivierte Masseninszenierungen in der Zeit des Nationalsozialismus.