Langjähriger Ratsherr Aus Bookholzberg Verstorben: Trauer um Werner Voth

Bookholzberg Wenige Wochen nach seinem 88. Geburtstag ist am vergangenen Donnerstag Werner Voth, langjähriger Ratsherr in Ganderkesee und Ehrenvorsitzender der Arbeiterwohlfahrt in Bookholzberg, verstorben. Für die SPD saß er zwischen 1972 und 2006 insgesamt 34 Jahre lang ununterbrochen im Gemeinderat. Im Anschluss wurde er zum Ehren-Ratsherrn ernannt.

Werner Voth, der aus Ost-Pommern stammt, engagierte sich jahrzehntelang im Bookholzberger TB und war selber als Turner und Leichtathlet aktiv. Bis ins hohe Alter ging er noch fast täglich im Sielingsee schwimmen. Der Verstorbene hinterlässt seine Ehefrau Elisabeth, mit der er 59 Jahre verheiratet war, sowie zwei Söhne mit ihren Familien.