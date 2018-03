Bookholzberg Die Polizei hat am Karfreitag einen jungen Autofahrer gestoppt, der unter Drogen am Steuer saß. Das teilten die Beamten am Samstag mit. Der 22-Jährige aus der Gemeinde Ganderkesee war gegen 11.10 Uhr auf der Straße Übern Berg in Bookholzberg unterwegs. Die Polizisten stoppten den Mann und ordneten einen Urintest an, der positiv ausfiel. Der 22-Jährige hatte Kokain konsumiert.

Daraufhin wurde dem Mann Blut entnommen. Er muss nun mit einem hohen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.