Bookholzberg Jetzt ist es wieder soweit: Der Schützenverein Bookholzberg feiert am kommenden Samstag und Sonntag, 6. und 7. Juli, das diesjährige Schützenfest. Es wird bereits das 122. Mal sein, dass der Verein die gemeinsame Feier ausrichtet.

Den Vogel abschießen

Für die Mitglieder geht es schon am Freitag los – allerdings mit Arbeit: Abends ab 18 Uhr steht das gemeinsame Kranzbinden vor der Schützenhalle in Bookholzberg auf dem Plan.

„Ladies first“ heißt es dann am Samstag, wenn die Damengruppe die aktuelle Königin Nicola Laukart abholt, um mit ihr gegen 15.30 Uhr in der Schützenhalle beim Gasthof „Schwarzes Ross“ einzutreffen. Dort beginnt dann direkt das Vogel- und Preisschießen, bei dem sich auch Nichtmitglieder des Schützenvereins in ihrer Treffsicherheit beweisen können.

Aber Obacht: Nur echte Bookholzberger und passive Mitglieder dürfen den Rumpf des (hölzernen) Vogels abschießen. Einen ausgelassenen Ausklang wird der Samstag dann auf der Party finden, die ab 21 Uhr im großen Festzelt mit Musik von DJ Tobi startet.

Am Sonntag geht es mittags weiter, wenn die Mitglieder und ihre Gäste sich um 12.15 Uhr vor der Schützenhalle treffen, um in Begleitung vom Musikzug des DTB Delmenhorst, den Schützenvereinen Langenberg und Schönemoor sowie dem Technischen Hilfswerk aus Bookholzberg den amtierenden König Olaf Ziedrich zuhause abzuholen.

Strecke des umzugs Der Festumzug am Sonntag beginnt um 12.15 vor der Schützenhalle, Übern Berg. Von dort geht es über Stenumer Straße und Stedinger Straße in die Poppestraße, wo der König abgeholt wird. Nach einer Pause geht es über Am Heidberg, Danziger Straße, Insterburger Straße, An der Ellerbäke und Huder Straße in die Stedinger Straße. Hier erfolgt eine Pause. Weiter verläuft die Strecke über Windmühlenweg, Schmale Straße, Übern Berg, August-Hinrich-Straße, Stedinger Straße und zurück in die Straße Übern Berg.

Festumzug durch den Ort

Von dort geht der Festumzug dann weiter bis zur Stedinger Straße, wo beim Bistro 13 eine kleine Pause eingelegt wird. Anschließend findet eine Kranzniederlegung am Ehrenmal in der Straße Übern Berg statt, bevor der Umzug den Weg zurück zum Festplatz findet.

Dort geht um 15.30 nicht nur das Vogelschießen in die zweite Runde, sondern es beginnen zeitgleich auch die Schießwettbewerbe. Die Jagd auf Federn und Ringe wird aber nicht alles sein, was Mitglieder und Gäste am Sonntagnachmittag erwartet: Im Festzelt, wo sich Besucher mit Kaffee und Kuchen stärken können, findet auch in diesem Jahr ein Konzert mit den Harpstedter Pragern statt; um 16 Uhr geht es los.

Abends um 19 Uhr wird dann Felix Laukart, der 1. Vorsitzende des Schützenvereins, die Majestäten des neuen Königshauses proklamieren. Im Anschluss steigt eine große Königsfeier im Festzelt , wo DJ Tobi erneut für musikalisch-gute Stimmung sorgt.

Bratwurst und Hüpfburg

An beiden Tagen des Schützenfestes gibt es auf dem Festplatz vor der Schießhalle mehrere Attraktionen für Mitglieder und Gäste. Auf junge Besucher warten unter anderem eine Hüpfburg und eine Kindereisenbahn; Buden mit Fisch, Bratwurst und Bier sorgen dafür, dass das körperliche Wohl für niemanden zu kurz kommt. Der Eintritt ist für alle frei.

Der Auftakt zum 122. Schützenfestes erfolgte bereits im Juni, als an den letzten beiden Freitagen das 47. Firmenschießen für Clubs, Firmen und Vereine stattfand. Wer dabei am meisten ins Schwarze traf, ist bislang unbekannt: Erst bei der Proklamation der neuen Majestäten am Sonntag werden die drei besten Mannschaften sowie die Einzelsieger bekannt gegeben. Dann wird auch das Geheimnis gelüftet, wer die Schützen im nächsten Jahr regiert. Das Königsschießen hat bereits stattgefunden.