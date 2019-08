Bookholzberg Ob sich das gelohnt hat? Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche ist die Schule an der Ellerbäke Ziel von Einbrechern geworden. Wie die Polizei mitteilte, drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag, 14.30 Uhr, und Donnerstagabend, 22 Uhr, in die Oberschule an der Stedinger Straße in Bookholzberg ein. Zuvor waren Unbekannte schon einmal zwischen dem 1. und 5. August in die Oberschule eingedrungen und hatten Bargeld gestohlen.

Ob bei dem jetzigen Einbruch etwas entwendet wurde ist bislang unbekannt, laut den Beamten entstand aber ein Sachschaden von rund 300 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Vorfall geben können, erreichen die Polizei Wildeshausen unter Telefon 04331/94 11 15.