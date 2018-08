Bookholzberg Ein Friseursalon an der Huder Straße in Bookholzberg wurde im Zeitraum von Mittwoch, 18.15 Uhr, bis Donnerstag, 7.30 Uhr, von Einbrechern heimgesucht. Laut Mitteilung der Polizei gelangten sie ins Gebäude, indem sie ein Fenster aufhebelten und durchsuchten die Räume. Zum Diebesgut konnten die Beamten bislang keine Angaben machen. Mögliche Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich unter Telefon 04431/94 11 15 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Karoline Schulz https://www.nwzonline.de/autor/karoline-schulz Redakteurin, Agentur Schelling

Redaktion Ganderkesee Tel: 04222 8077 2745 Lesen Sie mehr von mir