Bookholzberg Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch, 9. Januar, auf Donnerstag, 10. Januar, den an der Stedinger Straße in Bookholzberg abgestellten mobilen Geschwindigkeitsmesstrailer des Landkreises Oldenburg besprüht. Zudem wurde ein blaues Blinklicht auf dem Blitzer abgestellt, wahrscheinlich, um andere Verkehrsteilnehmer rechtzeitig auf das Messgerät aufmerksam zu machen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich im Kommissariat in Wildeshausen unter Telefon 04431/941-0 zu melden.