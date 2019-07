Bookhorn Es ist sicherlich nicht immer einfach, wenn der Vater Lehrer an der eigenen Schule ist. Dass das Schulgebäude gleichzeitig aber auch das Zuhause ist, ist heute nur noch schwer vorstellbar. Erlebt hat es so aber Elke zur Loye, deren Vater bis 1956 Lehrer in Bookhorn war.

1911 gebaut, gehörte diese zu den jüngeren Schulen in der heutigen Gemeinde Ganderkesee. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude an der Grüppenbührener Straße schwer beschädigt: Der erste Nachkriegslehrer Heinrich Kruse und die Dorfbevölkerung richteten die Schule im Sommer 1945 mit Stroh, Blechplatten und Glaspapier für die Fenster provisorisch wieder her, um dort 76 Kindern den Unterricht zu ermöglichen.

Mangel an Materialien

Es fehlte aber an Büchern, Schuhwerk für die Kinder und Brennholz für den Ofen. Noch 1946 bastelte der Lehrer Walter Laurus aus Schieferplatten der halbzerstörten St. Cyprian- und Corneliuskirche Schreibtafeln für die Bookhorner Schüler. Aus Platzmangel mussten Ober- und Unterklasse in Schichten unterrichtet werden.

Das war auch noch so, als Elke zur Loye nach Bookhorn kam. 1941 geboren, wurde sie in der Bookholzberger Nordschule eingeschult. Sie entstammt einer alten Lehrerfamilie: Sowohl ihr Vater wie auch ihr Groß- und Urgroßvater waren alle Lehrer. Als sie in die dritte Klasse kam, wurde ihr Vater Heinrich Osterloh nach Bookhorn versetzt. Die Familie wohnte dann im dortigen Schulgebäude.

Das dortige beengte Klassenzimmer war zur Loyes Vater wohlbekannt: „Als er aus dem Krieg kam, gab es überall die Entnazifizierung“, erinnert sie sich. „Er musste damals an vielen Schulen in der Gemeinde einspringen.“ Nirgendwo blieben die Osterlohs so lange wie in Bookhorn – erst als Elke zur Loye 1956 die achte Klasse beendet hatte, zog die Familie nach Oldenburg. An ihre Schulzeit erinnert sie sich aber sehr gut.

Mittags im Klassenraum

„Oben im Haus wohnten Ausgebombte aus Bremen, die sich um die Schule gekümmert haben“, erklärt sie. Die Mittagspause zwischen den Schichten verbrachte sie ab und zu auch im leeren Klassenzimmer.

Im Winter musste ihr Vater bereits um 4 Uhr aufstehen, um den Ofen der Klasse bis zum Unterrichtsbeginn ausreichend zu befeuern. „Das wurde dann manchmal so warm, dass die Tafel beschlug und das Geschriebene schnell verblasste“, so zur Loye, „da mussten wir uns mit dem Abschreiben sehr beeilen.“

Prägend waren für Elke zur Loye die Nachkriegsflüchtlinge, deren Unterbringung nicht immer einfach war. „Mein Vater hatte auch die Aufgabe, die Flüchtlingsfamilien auf die Höfe im Dorf zu verteilen. Das hat ihn sehr angestrengt, weil die Leute nicht gut auf ihn zu sprechen waren“, erinnert sie sich.

Einheimische Kinder spielten damals auch ungern mit den Neuankömmlingen. In der Schule wurde es in dieser Zeit noch enger, weil über 100 Schüler unterrichtet werden mussten. „Wir hatten alle Läuse“, blickt zur Loye zurück. Abends war in der heimischen Küche stets das große Entlausen angesagt.

Der Vater als Beamter

Als Lehrerkind hatte sie es nicht einfach, denn: „In Mathe war ich nie gut und auch mit dem Aufpassen hatte ich meine Schwierigkeiten.“ Von ihrem Vater bekam zur Loye daher auch schon mal besonders Ärger, weil das seiner Meinung nach negativ auf ihn zurückfiel.

Sein Beamtentum nahm er sehr ernst. „Viele Hofkinder konnten nur Plattdeutsch, mein Vater gab den älteren Schülern dann manchmal Nachhilfe, wenn diese zur Oberschule nach Delmenhorst wollten“, sagt zur Loye. Eine Bezahlung verweigerte er stets – „Ich bin Beamter, das wäre Bestechung!“, zitiert sie.

Ihre Mutter nahm jedoch einmal eine Gans als Dank an und gab ihrem kritischen Mann zu verstehen, er müsse ja nicht mitessen – ob er seinen Prinzipien treu blieb, weiß zur Loye nicht mehr, vermutet aber, dass der Appetit über die Sturheit siegte.

Genauigkeit war auch beim Zählen der wachsenden Schülerzahl gefragt. So kam es, dass die Anwesenden einmal nacheinander aufstehen sollten, sortiert nach Einheimischen, Ausgebombten und Flüchtlingen – und zum Schluss fehlte jemand. „Aufstehen, wer noch sitzt, hieß es dann“, weiß zur Loye, denn das war sie selbst. Ihr zornesroter Vater gab ihr letztendlich aber Recht: Sie passte in keine der Kategorien. Entspannung erlebte die Bookhorner Schule dann im Jahr 1953, als ein zweiter Klassenraum an das Gebäude angebaut wurde und beide Klassen parallel unterrichtet werden konnten.

Eine Laterne im Dunkeln

Weil die Heimwege einiger Kinder im Winter sehr dunkel und dadurch gefährlich waren, gab es in Bookhorn ein besonderes System: Heinrich Osterloh leuchtete bei Schulschluss vom Wall des Grundstücks aus mit einer Laterne ins Dorf. Auf den entfernten Höfen wurden Antwortsignale entzündet, wenn alle Kinder zuhause angekommen waren. Zur Loye: „Wenn mein Vater keine Zeit hatte, musste ich mich auf den Wall stellen und die Laterne halten.“

Zu einigen ihrer Bookhorner Freunde hält sie bis heute Kontakt. „Meine beste Freundin wohnte auf einem Hof nebenan, wir sehen uns heute noch.“ Auch ihr altes Zeugnis hat sie noch griffbereit. Dass es in Mathe viele Jahre nur die Note 4 gab, ist nicht schlimm: „Das Wissen sitzt noch“, bestätigt Elke zur Loye