Bookhorn Dass die Malteser eine neue Ortsgruppe gründen, kommt nicht alle Tage vor – im Offizialatsbezirk Oldenburg war lange die vor nunmehr 18 Jahren in Friesoythe gegründete Gliederung die jüngste. Das ist seit Sonntag anders: Da wurde an der Robert-Bosch-Straße 2 in Bookhorn die Dienststelle Ganderkesee eingeweiht. Sie ist das Domizil der 16. Malteser-Gliederung im Oldenburger Land und der vierten im Landkreis Oldenburg.

Diözesanleiter Ludger Ellert überreichte in einer Feierstunde das Banner der katholischen Hilfsorganisation an Tom Borsum, den im Dezember 2017 berufenen Ortsbeauftragten der Ganderkeseer Malteser. Zuvor hatte Borsum im Kreise geladener Gäste über die zukünftigen Betätigungsfelder im Gemeindegebiet gesprochen und dabei abermals betont, dass eine gute Zusammenarbeit mit bestehenden Hilfsorganisationen angestrebt sei. „Wir möchten keine Plätze einnehmen, die bereits besetzt sind“, sagte Borsum, der künftig das Ehrenamt koordinieren wird.

Seinen Dank richtete Borsum an die „Malteser-Familie“ und insbesondere an Ortsgeschäftsführer Philipp Seidel, bei dem er sich „in sehr guten Händen“ fühle. Er habe in seiner Zeit bei den Maltesern bereits erfahren, dass hier der Teamgedanke eine wichtige Rolle spiele und gleichermaßen mit Professionalität und mit Herzblut gearbeitet werde.

Die Glückwünsche von Gemeinderat und -verwaltung sowie von Kreistag und -verwaltung zur neuen Dienststelle überbrachte am Sonntag der stellvertretende Bürgermeister und stellvertretende Landrat Günter Westermann.

Auch geistlichen Beistand gab es: Pater Karl Gierse, der für die Seelsorge im Offizialatsbezirk verantwortlich zeichnet, blickte in seiner Ansprache kurz auf die historischen Ursprünge der Malteser zurück. „Die Erste Dienststelle wurde vor 900 Jahren in Jerusalem eingeweiht. Dort war der Selige Gerhard der Vorgänger von Philipp Seidel“, erklärte Pater Karl. Bevor er das Banner mit dem Malteser-Kreuz und die 16 Räume weihte, appellierte er an die Ganderkeseer Führungsriege, in der Gemeinde „Flagge zu zeigen“ und den Menschen zu helfen, die Unterstützung benötigen.

Im Anschluss an die offizielle Feier hatte auch die interessierte Öffentlichkeit Gelegenheit, sich die 350 Quadratmeter große Dienststelle anzusehen und sich über die verschiedenen Angebote der Malteser zu informieren. Dazu hatten sich Experten der jeweiligen Dienste aus dem gesamten Offizialatsbezirk und darüber hinaus eingefunden. Ebenfalls einen Einblick in seine Arbeit gewährte das Team der Ganderkeseer Rettungswache, die seit Ende 2016 von den Maltesern betrieben wird.