Stichflamme An Rudolf-Diesel-Straße: Feuerwehreinsatz in Ganderkeseer Gewerbegebiet

Bookhorn Durch die Unachtsamkeit eines Mitarbeiters eines Industriebetriebs in Ganderkesee an der Rudolf-Diesel-Straße ist es am Montagmorgen zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Nach Auskunft der Brandschützer von der Ganderkeseer Ortswehr war dort beim Hantieren am Ofen eine Stichflamme herausgeschlagen. Die Kameraden rückten gegen 9.34 Uhr aus, brauchten selbst aber nicht mehr einzugreifen. Der Ofen und das Ofenrohr wurde mit einer Wärmebildkamera aber auf Glutnester überprüft. Nach 30 Minuten konnten die vier Einsatzfahrzeuge wieder abfahren.