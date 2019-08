Ein Oberkommissar mit einem ganz besonderen Hobby, ein Familienvater, der seine große Liebe indirekt durch seine ehemalige Freundin kennenlernen konnte, und ein Politiker der seine eigene Meinung hat und alles andere ist als ein Ja-Sager: Alles das trifft auf Axel Konrad (39) zu. Aber der Reihe nach.

Aufgewachsen ist Axel in Langwedel im Landkreis Verden. Als Kind spielte er immer gerne draußen und war beim Sport eher ein Einzelkämpfer. Beim Judo und später beim Ringen legte er seine Gegner reihenweise auf die Matte. Dazu ist er bis heute ein großer Formel-Eins-Fan und dabei sind seine Favoriten nicht die Weltmeister wie Schumacher oder Häkkinen, sondern eher Fahrer wie Heinz-Harald Frentzen, die nicht immer im Rampenlicht standen.

Klarer Berufswunsch

Was er einmal beruflich machen wollte, das stand für Axel schon früh fest. „Schon als Kind habe ich davon geträumt, Polizist zu werden“, erinnert sich Axel. Genau wie sein Onkel. Nach seinem Realschulabschluss besuchte Axel zunächst die Berufsfachschule mit Schwerpunkt „Wirtschaft“ und legte hier seinen erweiterten Realschulabschluss ab. Es folgte eine Ausbildung zum Fachangestellten für Arbeitsförderung, mit der Axel die die Fachhochschulreife und damit die Voraussetzung für für ein Studium erwarb. Die drei Jahre Studium verbrachte er Konrad nicht nur im Hörsaal, sondern auch ein halbes Jahr im praktischen Polizeidienst.

2004 war es geschafft: Axel war Polizeikommissar. An seiner ersten Wirkungsstätte in Zeven holte ihn die raue Wirklichkeit eines Polizisten ein. Im Streifendienst war er oft bei Verkehrsunfällen dabei und am Unfallort war es oft alles andere als appetitlich, was ihn und seine Kollegen viel Überwindung kostete. „Einige Erlebnisse vergisst man nicht so schnell und die beschäftigen einem dann auch noch nach Feierabend“, gesteht Axel. Trotzdem ist er bis heute stolz auf seinen Beruf.

Problemfans im Blick

Seiner damaligen Freundin zuliebe, ließ er sich vor 13 Jahren nach Delmenhorst versetzen. Die Freundin hat mittlerweile den Status „Ex“, aber der Polizeistation Delmenhorst ist Axel bis heute treu geblieben. In diesem Jahr wurde er zum Oberkommissar befördert und ist aktuell bei der Verfügungseinheit im Schichtdienst und zu seinen Aufgaben gehören unter anderem Drogen- und Alkoholkontrollen, Geschwindigkeitsmessungen oder auch Fußstreife bei Großveranstaltungen. Dazu ist Axel einer von mehreren szenekundigen Beamten für Problemfans im Bereich Sport. So wird Axel das Pokalspiel von Werder Bremen gegen Atlas Delmenhorst beruflich erleben. „Unser Beruf ist abwechslungsreich und so vielseitig“, schwärmt Axel Konrad.

Schon in jungen Jahren interessierte er sich für Politik und trat der Jungen Union in Langwedel bei. „Wir wollten etwas verändern und so hatten wir uns den Slogan ,Frischer Wind mit jungen Köpfen’ überlegt.“ Dieser frische Wind nützte nicht viel, denn den Sprung in den Gemeinderat von Langwedel verfehlte Axel knapp. Durch Ausbildung und Studium rückte die Politik in den Hintergrund.

Kurze Zeit im Stadtrat

Das änderte sich in Delmenhorst, als sein guter Freund und CDU-Ratsherr ihn überredete, 2011 für den Stadtrat zu kandidieren. Axel willigte ein und wurde auf Anhieb gewählt. Doch schon ein Jahr später verließ er seine Fraktion wegen interner Querelen. „Ich vertrete immer die Meinung des Bürgers, nicht zwingend der Partei.“

Axel schloss sich der FDP-Fraktion an und kandierte 2013 für den Landtag. Hier reichte sein Listenplatz nicht für den Sprung nach Hannover aus. Da er mittlerweile sein Eigenheim in der Gemeinde Ganderkesee hat, konnte er nicht mehr für den Stadtrat in Delmenhorst kandidieren. Auf die Frage: „Bald Gemeinderat Ganderkesee?“ antwortet Axel so: „Nichts ist unmöglich“.

Spaß am „Tuppern“

Über Langeweile in seiner Freizeit kann er sich nicht beklagen. Seit einigen Jahren ist er Party-Manager für die beliebten Tupperpartys. „Meine Mutter hat auch schon auf diesen Partys die Tupperware angeboten und ich fand das super interessant. Es ist ein schönes Hobby und es macht mir Spaß“, sagt Axel lächelnd.

Da er einer von ganz wenigen Männern in dieser Funktion ist, wird er besonders gerne gebucht. So auch von Susanne Oehlmann-Struthoff in Bergedorf. Diese Tupperparty war am 2. November 2015, dieses Datum wird Axel wohl nie vergessen. Eine der Teilnehmerinnen war Susannes Tochter Marina. An diesem Abend fiel es Axel schwer, sich auf seine eigentliche Aufgabe zu konzentrieren, zu sehr beschäftigte ihm diese junge Dame. Einige Wochen später nahm er sich ein Herz und fragte „Was machst Du Silvester?“ – Silvester und Neujahr verbrachten sie im Center Park in Bispingen. Als zwei Singles reisten sie an und als Paar kehrten sie zurück.

Bald zweifacher Vater

Vor fast genau zwei Jahren wurde geheiratet und schon wenige Tage später wurde Sohn Henry geboren. Mit der Geburt von Henry löste Axel sein Versprechen ein, das er seiner Marina gegeben hatte: „Wenn unser erstes Kind da ist, verkaufe ich mein Motorrad.“ Aus einem leidenschaftlichen Motorradfahrer ist ein liebevoller Familienvater geworden und in wenigen Wochen wird sich diese Familie noch einmal vergrößern.

„Was wäre passiert, wenn seine Ex-Freundin ihn nicht nach Delmenhorst geholt hätte?“ – Darüber denkt Axel nicht nach. Es kommt eben alles so wie es kommen soll.

Dirk Wieting spricht mit Axel Konrad, Polizeibeamter