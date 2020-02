Elmeloh Am 30. April geht eine Ära zu Ende. Nach fast 50 Jahren wird es dann „Schreibwaren Windeler“ in Elmeloh nicht mehr geben. „Sie schließen? Das geht doch nicht!“, „Das könnt ihr doch nicht machen!“ – so oder so ähnlich äußern sich viele Kunden. Kein Wunder, denn hier konnten sie Zeitungen, Tabakwaren, Bastelbedarf, Schulbücher oder Schreibwaren bekommen und dazu gibt es hier eine Annahmestelle für Lotto und einen DHL-Paketshop. Dazu immer eine kostenlose, individuelle Beratung und das an sechs Tagen in der Woche.

„Wir schließen nicht weil wir müssen, sondern weil wir es aus Altersgründen möchten“, sagt Inhaberin Meike Bräunig (61), die das Geschäft von ihrer Mutter Gertrud Windeler übernommen hat. Ihr Vater Georg war Malermeister in Delmenhorst, wo Meike mit ihrem Bruder auch aufgewachsen ist. 1971 zog die Familie nach Elmeloh und eröffnete kurze Zeit später das Geschäft, das anfangs vorrangig ein Farbengeschäft war.

Gerne wäre Meike Hebamme geworden. Trotz mehrerer Versuche erfüllte sich dieser Wunsch nicht. Sie wollte aber einen Beruf, in dem sie es mit Menschen zu tun hatte. Bei einem Delmenhorster Internisten ließ sie sich zur Arzthelferin ausbilden. Spritzen geben und Blut abnehmen, alles ging ihr leicht von der Hand. Die Patienten lobten sie, denn oft war das Blut schon abgenommen, bevor der Patient überhaupt etwas gemerkt hatte. Was bei den Patienten so wunderbar klappte, gelang ihr bei ihren eigenen Familienangehörigen nicht. Nach ihrer Ausbildung wechselte sie zu einem Urologen, der gerade seine neue Praxis in Delmenhorst einrichtete. Noch heute erinnert sie sich gerne an die Jahre in dieser Praxis zurück.

In der Zwischenzeit war ein gewisser Frank Bräunig in ihr Leben getreten. Meike war gerade 17 Jahre, als sich ein junger Mann beim Bowling auf ihren Rock gesetzt hatte. „Ich konnte nicht aufstehen“, sagt Meike lächelnd. Als sich die Blicke trafen, war es um die beiden geschehen. Zugeben wollte es aber keiner von beiden. Das änderte sich ein halbes Jahr später auf einer Silvesterfeier. 1979 wurde geheiratet und kurze Zeit später wurden die Söhne Florian (39) und Julian (37) geboren.

Nebenbei half Meike im Laden ihrer Mutter mit. „Das habe ich immer sehr gerne gemacht, denn auch hier hatte ich es mit Menschen zu tun“, erzählt Meike. Einige Jahre nach der Heirat wurde am Haus der Eltern angebaut und Familie Bräunig zog von Delmenhorst nach Elmeloh. Immer wieder fragten Kunden „Haben Sie dieses oder jenes nicht?“, so wurde aus dem Malerfachgeschäft immer mehr „Schreibwaren Windeler“.

1996 übernahm Meike das Geschäft von ihrer Mutter, die sie aber weiterhin unterstützte – genau wie Ehemann Frank, der bis vor drei Jahren bei der Telekom angestellt war. Neben Geschäft und Familie fand Meike immer noch Zeit für Aktivitäten beim Orts- und Heimatverein Elmeloh. Hier organisierte sie unter anderem einmal in der Woche einen Nachmittag für Mütter mit ihren Kleinkindern, Flohmärkte oder Töpferkurse.

Von Kindertagen bis heute ist sie einem Hobby treu geblieben, und das ist der Sport. Noch immer geht sie regelmäßig zum Turnen. Sie hätte das Geschäft vielleicht noch eine gewisse Zeit weitergeführt, aber ihr Frank meinte: „Die Zeit ist da. Nun sind wir beide einmal an der Reihe, um unseren Ruhestand zu genießen.“

„Die schöne Zeit mit den Kunden werde ich vermissen“, ist sich Meike sicher. Besonders gerne erinnert sie sich an einen Lottogewinner, der bei einer Sonderauslosung ein Auto gewonnen hatte. Der Gewinner und die Inhaber der betreffenden Lotto-Annahmestelle, also Meike Bräunig, wurden nach Hamburg in eine Fernsehsendung eingeladen. Aber es gab auch Augenblicke, an die Meike nicht gerne zurückdenkt: So war ihr Geschäft mehrfach das Ziel von Einbrechern. Dazu wurde Meike einmal von einem Mann in ein Gespräch verwickelt, während die Partnerin sich an der Kasse zu schaffen machte.

Für die Zeit nach dem 30. April hat das Ehepaar Bräunig schon Pläne. Das Geschäft soll zu einer Wohnung umgebaut werden. Dann wollen die neun Enkelkinder auch noch etwas von Oma und Opa haben. Und sollte noch Zeit übrig sein, dann ist eventuell ein Urlaub irgendwo am Wasser geplant.