Elmeloh Stimmengemurmel dringt zwischen Maispflanzen hindurch, ab und zu ist ein Lachen zu hören. Dann kommt eine Gruppe junger Entdecker aus einem Seitenweg gelaufen, auf der Suche nach der nächsten Station. Dort muss eine Frage beantwortet oder ein Stempel in die Teilnahmekarte gemacht werden. Mit einer Ferienpassaktion im Maislabyrinth zum Thema „Rettet die Erde“ eröffnete Christine Petershagen am Donnerstag die Saison.

„Das Labyrinth dieses Jahr ist eine Erdkugel mit Tieren und Pflanzen“, erklärte sie. Seit 15 Jahren schon erschafft ihre Familie Irrwege auf einem Feld in Elmeloh. Die Umsetzung von Mustern als begehbares Labyrinth ist für sie einfach: „Ich zeichne das klassisch mit Millimeterpapier und mähe dann selbst. Ein Millimeter ist ein Meter.“ Rund 2 Stunden sollten Entdecker des Labyrinths in diesem Jahr einplanen.

Vom heutigen Freitag bis zum Sonntag, 15. September, ist das Maislabyrinth in diesem Jahr jeweils mittwochs und freitags von 14 Uhr bis 19 Uhr, samstags von 14 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Abhängig von der Trockenheit des Sommers könne sich das Ende der Saison jedoch verschieben, erklärte Petershagen.

Zu den Höhepunkten des Programms zählen der NWZ-Familientag am 11. August mit Hüpfburg und Gernot Ganter vor Ort, ein Geocaching-Event am Samstag, 31. August und abendliche Candlelight-Dinner vom 9. bis 11. August und 23. bis 25. August.

Gruselig werden die Nächte am 27. Juli sowie am 10. und 24. August, denn dann wird das Labyrinth bis 24 Uhr geöffnet und per Taschenlampe erkundbar sein. Ohne Taschenlampen findet die Halloween-Party am 13. und 14. September mit Geistern und Monstern statt.

