Aktion „Saubere Landschaft“ in Falkenburg/Habbrügge: „Dorfputz“ diesmal ohne Schnack und Gemeinschaftsgefühl

Falkenburg Schon das zweite Jahr in Folge macht die Corona-Pandemie der Aktion „Saubere Landschaft“ und ihren zahlreichen Beteiligten in den Dörfern einen Strich durch die Rechnung – jedenfalls in der gewohnten Form. Doch es geht auch coronakonform: Der Ortsverein Falkenburg-Habbrügge spricht sich dafür aus, den „Dorfputz“, der üblicherweise im Frühjahr als konzertierte Aktion stattfindet, auch ohne die Möglichkeit, sich mit anderen auszutauschen und anschließend noch zusammenzusitzen, durchzuziehen.

Der Vorstand des Ortsvereins ruft die Bewohner von Falkenburg und Habbrügge dazu auf, jeweils die Straßen- und Wegesränder vor dem eigenen Grundstück vom Unrat des Winters zu befreien und vielleicht auch bei Spaziergängen immer mal wieder etwas Abfall aufzusammeln. Auf diese Weise „bekommen wir das mit der sauberen Landschaft in Falkenburg und Habbrügge bestimmt sehr gut hin“, ermuntert die Vereinsführung die Bürger zum Mitmachen.