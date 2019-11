Falkenburg „Die besten Ideen kamen häufig nach dem Elternabend vor der Tür, erinnert sich Gitti Stolle. Seit mehr als 30 Jahren ist sie Mitglied der Falkenburger Märchengruppe. Auf einem Elternabend im Spielkreis sei 1985 auch die Idee entstanden, dass Falkenburger Eltern ihre Kinder in der Adventszeit überraschen – mit einem Märchenspiel. Daraus entstand die Märchengruppe.

Lob vom Schulleiter

„Rumpelstilzchen, unser erstes Stück, war ein voller Erfolg bei Kindern und Eltern der Kita und der Grundschule Habbrügge“, ist Stolle stolz. Großes Lob gab es damals auch vom Schulleiter Friedrich Walkenhorst. Er riet den Müttern zum Auftritt vor einem noch zahlreicheren Publikum. Das fand sich im Jahr darauf im Saal des heute abgerissenen Gasthofs „Zur Falkenburg“. Später zog es die Akteurinnen in der Vorweihnachtszeit ins Gasthaus Witte nach Immer. Doch auch diese Gastronomie-Ära ist inzwischen beendet.

2018 haben die Laiendarstellerinnen im Alter von Anfang 20 bis Mitte 60 das Haus des Schützenvereins Falkenburg zum festen Aufführungsort gemacht. In diesem Jahr bringen sie dort ihre „Wunschmaschine“ zum Laufen.

Geheimnisvolle Geräte

In „Die Wunschmaschine“, so der Titel ihres neuen Märchens, geht es um geheimnisvolle Geräte in der Werkstatt von Johannas Opa. Was Opa und Enkelin mit der „Wunschmaschine“ erleben, werden die Frauen vom 18. bis 22. November in drei Vorstellungen für Kindergarten- und Schulkinder verraten. Am Sonntag, 24. November, steht im Schützenhaus, Alter Postweg 23, auch eine öffentliche Aufführung an.

„Einlass ist um 14 Uhr, dann gibt es bereits Kaffee und Kuchen“, sagt Saskia Fortmann, Sprecherin der Märchengruppe. Das Spiel beginnt um 15.30 Uhr, vorher tritt noch die Plattdeutsch-Gruppe der Grundschule auf.

Alles ist selbst gemacht

Mit viel Liebe zum Detail, selbst gemachten Kulissen und Requisiten, selbst geschneiderten Kostümen und einem selbst geschriebenen Stück dürfte den Frauen ein weiterer Erfolg sicher sein.

Auf der Bühne stehen mit viel Spielfreude diesmal Beate Dobe, Nadja Klatte, Gitti Stolle, Heike Vette, Stephanie Abel, Sabine Stuß und Saskia Fortmann. Für die Kulissen ist Petra Schlemmer zuständig.

„Einziger Mann im Team ist und bleibt Elektriker Günter Ahlers“, sagt Gitti Stolle. Neue Kostüme kommen in diesem Jahr von gleich drei neuen Schneiderinnen: Annika Ebken, Katja Prassel und Tanja von Salzen.