Falkenburg Das Laurentius-Hospiz in Falkenburg war am Sonnabendnachmittag wieder „ein großer Ort der Begegnung“. So beschrieb Irene Müller, Geschäftsführerin der Hospiz-Betreibergesellschaft „mission:lebenshaus“, das Treiben beim Sommerfest, zu dem neben vielen Freunden des Hospizes auch wieder zahlreiche Dorfbewohner gekommen waren. „Das zeigt, wie gut unsere Einrichtung hier integriert ist“, freute sich Müller.

Für Unterhaltung sorgten Schülerinnen und Schüler der Grundschule Habbrügge mit verschiedenen Liedvorträgen sowie Kindergruppen der Tanzschule Ute Wessels. Besondere Klänge bot Dudelsackspielerin Alina Beckmann, die auch im Duett mit Akkordeonspieler Holger Jablonowski auftrat. Mit einem Bücherflohmarkt beteiligte sich der Diakoniekonvent am Programm.

Das Hospiz nutzte den Anlass, um auf seine Erweiterungspläne aufmerksam zu machen. Weil es für die derzeit acht Gästezimmer stets eine lange Warteliste gibt, sollen zwei weitere Zimmer mit Bad angebaut und die Küche erweitert werden. Um die Baukosten von rund 350 000 Euro tragen zu können, braucht das Hospiz Spenden von 150 000 bis 200 000 Euro.