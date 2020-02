Herabstürzende Äste an der Adelheider Straße haben am Dienstagmittag den Wohnpark am Fuchsberg von der Außenwelt abgeschnitten. Die Sturmtiefs der letzten Tage hatten am alten Baumbestand der Adelheider Straße offenbar deutliche, sich aber nicht sofort offenbarende Schäden hinterlassen. Nachdem gegen Mittag mehrere Äste auf den Gehweg in Höhe der Seniorenwohnanlage gestürzt waren, rückte die Feuerwehr Ganderkesee mit zwei Fahrzeugen an. „Das Risiko, dass Fußgänger von weiteren herabfallenden Ästen getroffen werden, ist zu groß“, sagte Zugführer Andreas Müller. Mit der Drehleiter gelangten die Einsatzkräfte an das morsche Astwerk in mehreren Metern Höhe und entfernten es mittels Kettensäge. Die Adelheider Straße war während der Fäll- und Aufräumarbeiten länger gesperrt, es bildete sich ein Stau. BILD: