Frage: Herr Professor Latz, welche Bedeutung hat der Leibniz-Preis, der auch als „deutscher Nobel-Preis“ bezeichnet wird, für Sie?

latz: Das ist eine tolle Auszeichnung meiner Tätigkeit, denn es ist ein sehr angesehener Wissenschafts-Preis. Als Wissenschaftler vergleicht man sich aber auch auf internationaler Ebene und hier ist es auch wichtig, Anerkennung für die Forschung in dieser Liga zu bekommen.

Frage: Sie leiten das Institut für Angeborene Immunität an der Universität Bonn. Können Sie erklären, worum es in Ihrer Forschungsarbeit geht?

latz: Unser Immunsystem ist essenziell fürs Überleben und arbeitet sehr effizient. Angeborene Immunzellen können auf viele verschiedene Reize reagieren und finden spezifische Antworten auf Substanzen von Mikroben wie Bakterien, Viren und Pilze. Weiterhin erkennt das angeborene Immunsystem aber auch andere Muster, zum Beispiel nach Untergang von körpereigenen Zellen oder wenn sich Zellen verändern wie bei einem Tumor. Es gibt daher viele Situationen, in denen durch Moleküle eine Entzündung ausgelöst werden kann.

Frage: Was bedeutet das für den modernen Menschen?

Latz: Vor 150 Jahren sind die meisten Menschen an Infektionskrankheiten gestorben. Heute sterben die Menschen später, zum Beispiel an Entzündungsreaktionen wie Arteriosklerose, die Herzinfarkte und Hirnschläge auslöst. Früher gab es die entzündliche Erkrankung Gicht nur bei Königen, denn nur eine bestimmte Gruppe konnte es sich leisten, sich überzuernähren. Heute sind viele Leute gewissermaßen „Könige“, weil sich nun sehr viele Menschen günstiges Fleisch kaufen können. Unsere westliche Ernährung kann Entzündungsreaktionen hervorrufen und unser Verhalten hat zusätzlich einen direkten Einfluss auf das Immunsystem. Einen Großteil der modernen Volks-Erkrankungen könnte man durch eine Verhaltensänderung vermeiden.

Frage: Demnach ist eine falsche Ernährung Auslöser für Volkskrankheiten?

latz: Die Zahl der Menschen, die an Diabetes Typ II erkranken, steigt jedes Jahr an. Fehlernährung und Übergewicht nehmen stetig zu und verursachen den meisten Schaden. Im Moment sinkt die Lebenserwartung wieder in einigen Industrienationen, weil sich die Leute ungesund verhalten.

Frage: Wie kann dem entgegengewirkt werden?

latz: Das geht am besten über Aufklärung. Man sollte schon den Kindern in der Schule erklären, dass sie sich in eine toxische Umgebung begeben, wenn sie Produkte essen, die von der Industrie aufbereitet wurden.

Frage: Wie ist es dazu gekommen, dass Sie das Immunsystem zu Ihrem Spezialgebiet gemacht haben?

latz: Als Mediziner habe ich in Afrika gearbeitet. Das war während der HIV-Krise, bei der sich Tausende von Menschen infiziert haben. Die Krankheit hat ein relativ einfaches Prinzip der Infektion, doch die Leute wussten es nicht. Als Arzt fühlte ich mich verloren, weil ich nur die Symptome einer vermeidbaren Krankheit behandeln konnte. Als Mediziner wird man ausgebildet, Krankheiten zu heilen, doch es gibt wenig Ausbildung in Prävention. Ich habe zwölf Jahre lang in New York und Boston gelebt und dort meine Forscherkarriere begonnen. Das war eine sehr prägende Zeit und hier habe ich die Prinzipien der Grundlagenforschung gelernt.

Frage: Sie sind in Schierbrok aufgewachsen und haben das Gymnasium Ganderkesee besucht. Hatte diese Zeit Einfluss auf Ihren beruflichen Weg?

latz: Ich habe eine tolle Kindheit gehabt und bin ganz normal aufgewachsen. Mein Elternhaus hat mir alle Freiheiten gelassen. Die Schule habe ich gar nicht so ernst genommen. Ich hatte Leistungskurs Musik, weil mir das Spaß gemacht hat. In der Schule wurden wir aber bestärkt, unabhängige Denker zu sein. Als Forscher muss man ein Querdenker sein und nicht den normalen Weg gehen, daher hatten die freie Erziehung meiner Eltern und eine gute Schulausbildung sicher einen Einfluss.

Frage: Sie sind selbst Vater von vier Töchtern. Wie gehen Sie in Ihrer Familie mit dem Thema Ernährung um?

latz: Meine Kinder essen wie die meisten Kinder auch sehr gern Süßes. Aber sie sind sensibilisiert und fragen, ob etwas gesund ist. Wir essen extrem wenig Fleisch. Solange man selber kocht und die Zutaten kennt, ist es okay. Ein Problem ist aber, dass es überall billiges Fertigessen zum Mitnehmen gibt. Auch Bewegung ist wichtig. Genetisch gesehen sind wir Jäger und Sammler, die am Tag etwa 25 Kilometer zu Fuß gelaufen sind und nicht ständig Zugang zu fertigem Essen hatten. Unsere Körper sind sicher nicht auf die moderne Lebensweise eingestellt. Wichtig ist, Kindern die Prinzipien der Ernährung zu erklären. Früher hatte man Angst, sich mit HIV zu infizieren, heute sollte man mehr Respekt vor dem Essen entwickeln.