Ganderkesee Dreister Diebstahl mitten am Tag: In ein Einfamilienhaus an der Oldenburger Straße in Ganderkesee ist am Sonnabend zwischen 11.45 und 13.15 Uhr eingebrochen worden. Der oder die Täter drangen nach Polizeiangaben durch eine Tür ins Gebäude ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und brachen ein Wertgelass auf, aus dem Bargeld entwendet wurde. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit rund 6000 Euro.

Hergen Schelling https://www.nwzonline.de/autor/hergen-schelling Agentur Schelling (Leitung)

Redaktion Ganderkesee Tel: 04222 8077 2741 Lesen Sie mehr von mir