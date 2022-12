Unfall in Ganderkesee: 61-Jährige leicht verletzt

Ganderkesee Eine 61-jährige Frau ist am Dienstag bei einem Auffahrunfall in Ganderkesee leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Delmenhorsterin gegen 11.50 Uhr mit ihrem Auto in Richtung Ganderkesee unterwegs. Als sie an der Einmündung zur Langen Straße anhalten musste, fuhr ein 28-jähriger Mann aus der Gemeinde Ganderkesee mit seinem Auto auf das Fahrzeug vor ihm auf. Die Frau erlitt leichte Verletzungen, der Sachschaden blieb laut Polizei gering.

