Ganderkesee Der Testbetrieb läuft: Seit Sonntagmittag sind einige Musiktitel und eine Ansage auf der UKW-Frequenz 90,4 zu hören. Um 13.27 Uhr sei der Sender eingeschaltet worden, teilte Jürgen R. Grobbin, Geschäftsführer von Radio 90,4, mit.

Wann der regionale Radiosender den Regelbetrieb aufnimmt, steht noch nicht genau fest. Angepeilt sei ein Freitag Anfang Januar, sagte Grobbin. Eigentlich wollten die Initiatoren des neuen Lokalradios schon in diesen Tagen auf Sendung sein, aber es hapert laut Geschäftsführer vor allem noch an der Datenleitung zum Flugplatz Ganderkesee, wo eines der beiden Studios von Radio 90,4 ansässig ist. Dort und in einem weiteren Studio in Delmenhorst will das Team von „Radio 90vier“ lokale Nachrichten produzieren und dazu Musik spielen, „die Spaß macht“, wie es bei der Präsentation hieß.

Am Wochenende wurden die UKW-Antenne und weitere Technik am Sendemast neben dem Feuerwehrhaus in Ganderkesee installiert. Zwei Mitarbeiter der Firma Broadcast Innovations aus Heesteren (Niederlande) waren in 30 Metern Höhe am Werk.

Von hier aus wollen die Radiomacher neben Ganderkesee und Delmenhorst den nördlichen und östlichen Landkreis Oldenburg, die südliche Wesermarsch, die Nordgemeinden im Kreis Diepholz und den Westen Bremens erreichen. Der etwas höher als das Umland gelegene Antennen-Standort Ganderkesee sei dafür ideal, erklärte Grobbin.