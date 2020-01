Ganderkesee Zwischen der Ratsfraktion der Grünen und den Landwirten der Gemeinde sind die Fronten seit dem Sommer verhärtet. Das hat auch mögliche Konsequenzen für den 2007 gegründeten Arbeitskreis „Runder Tisch Natur“, dessen Teilnahme von Vertretern der Ganderkeseer Landwirte zuletzt infrage gestellt worden war. Ein Schlichtungsgespräch unter Moderation von Bürgermeisterin Alice Gerken brachte nach einem Eklat im letzten Umweltausschuss im November zwar eindeutige Verhältnisse – aber mehr nicht, wie Grünen-Ratsherr Dr. Volker Schulz-Berendt bestätigte: „Es ist nicht so, als wenn man sich näher gekommen wäre.“

Streit zur Flurbereinigung

Zum Hintergrund: Bereits im August waren beide Gruppierungen im Umweltausschuss über das geplante Flurbereinigungsverfahren im Welsetal aneinandergeraten, als die Fraktion der Grünen sich dem Konsens des restlichen Gemeinderates verweigerte. Der Graben zwischen Landwirten und der Ratsfraktion wurde im Oktober durch öffentliche Stellungnahmen beider Seiten vertieft.

Rückzug aus Arbeitsgruppe?

Im Umweltausschuss am 6. November kam es dann zum Eklat: Vertreter der Landwirte warfen Schulz-Berendt Populismus und Hetze „nicht weit weg von der AfD“ vor. Cord Wübbenhorst, Vorsitzender des Ganderkeseer Landvolks, fügte außerdem den Rückzug der Landwirte aus dem Arbeitskreis „Runder Tisch Natur“ als mögliche Konsequenz hinzu, da es keine gemeinsame Grundlage mehr gebe. Um eine weitere Eskalation zu verhindern, bot Bürgermeisterin Alice Gerken daraufhin an, im nichtöffentlichen Teil des Ausschusses eine Schlichtung zu vermitteln.

Schlichtung durch Bürgermeisterin

Ein gemeinsames Gespräch zwischen Grünen und Landwirten, moderiert von Bürgermeisterin Gerken, fand am 12. November statt, wie Schulz-Berendt erklärte. Da dieser Termin, genau wie der Arbeitskreis selbst, nicht-öffentlich war, konnte er nichts zu den diskutierten Inhalten sagen. Immerhin: Es seien mehrere Themen besprochen worden, aber „es gab kein Händeschütteln.“ Der Austausch sei neutral geblieben, „wir wollen jetzt weiter im Gespräch bleiben“, so der Fraktionsvorsitzende. Ursprünglich war angedacht worden, die Schlichtung im Rahmen des Runden Tisches selbst durchzuführen, wie Gemeindesprecher Hauke Gruhn sagte, bevor dann ein eigener Termin gefunden wurde.

Cord Wübbenhorst war als Landvolk-Vertreter ebenfalls Teilnehmer des Schlichtungsgesprächs und zog ein positives Fazit. „Es gibt natürlich sehr unterschiedliche Interessenslagen“, sagte er. Das Treffen sei grundsätzlich aber gut gewesen – genau wie der vorherige Streit im Umweltausschuss. „Es wurde Zeit, dass es rummst.“ Jetzt seien zumindest die Verhältnisse klargemacht worden.

Kein Konsens entstanden

Als gewinnbringend habe den Termin auch die Bürgermeisterin erachtet, wie Gruhn mitteilte. „Das Gespräch war aus ihrer Sicht konstruktiv, gut und sachlich.“ Es liege jedoch in der Natur der Sache, dass dabei zwar ein gegenseitiges Verständnis, jedoch kein Konsens entstanden sei, so der Gemeindesprecher.

Für den Februar ist derzeit ein weiteres, ebenfalls moderiertes Gespräch zwischen Landwirten und Grünen vorgesehen. Ein genauer Termin steht noch nicht fest, wie Schulz-Berendt sagte, inhaltlich werde aber der vorherige Umweltausschuss am 22. Januar entscheidend sein: „Im Anschluss werden dann Inhalte für den nächsten Runden Tisch festgemacht.“ Allgemein würden aber die Themen Klimaschutz und Klimawandel auf der geplanten Tagesordnung stehen.

Grundlagen vermitteln

Der Grünen-Ratsherr denkt für das nächste Treffen des Arbeitskreises zudem die Vermittlung von Grundlagen. „Da gibt es Nachholbedarf“, so Schulz-Berendt zum Wissen um den Klimaschutz, „damit auch alle wissen, was gemeint ist, wenn wir etwa über den ökologischen Fußabdruck reden.“

Cord Wübbenhorst äußerte dagegen eine grundsätzliche Unzufriedenheit mit der derzeitigen Arbeit des Runden Tisches. „Alle wollen etwas von den Landwirten, aber geben uns nichts“, so der Landvolk-Vertreter. Die Teilnahme an dem Gremium koste die Mitglieder seines Berufsstandes reales Geld, weil Arbeitszeit verloren ginge. „Wir machen das aus Leidenschaft“, so Wübbenhorst.