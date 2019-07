Ganderkesee Ein üppiges Nahrungsangebot ist schön und gut – aber wer sich viele Gäste wünscht, muss auch Übernachtungsmöglichkeiten bieten: Das jedenfalls dachte sich der Orts- und Heimatverein (OHV) Ganderkesee, der seine 2010 angelegte Streuobstwiese an der Wegespinne in Birkenheide jetzt um ein Insektenhotel ergänzt hat.

Es sei eine „Vier-Sterne-Residenz“ entstanden, sagte Vereinsvorsitzender Gerold Ahlers am Donnerstagnachmittag bei der offiziellen Einweihung des stattlichen Hotelkomplexes, auf den stilecht mit einem Gläschen Honigwein angestoßen wurde. Siegfried Preuß, ebenfalls Vorsitzender des OHV, hatte das Projekt initiiert und darauf geachtet, dass ausschließlich Baumaterialien aus der Region zum Einsatz kamen.

„Wir wollten auf keinen Fall eine industriemäßige Rahmenkonstruktion“, erklärte Preuß. Stattdessen kam Totholz aus Klattenhof, eine alte Eiche, zum Einsatz. Die Nisthöhlen entstanden unter anderem in einem Lehmblock, der bei der Sanierung des Bürsteler Speichers übrig geblieben war, in verschiedenen Hölzern sowie in Drainagerohren, die mit Stroh und Schilf aus dem Gemeindegebiet gefüllt wurden. Bernd Langmann übertrug die Kontur des Gantermotivs aus dem Gemeindewappen auf eine Baumscheibe, die entsprechend mit Bohrlöchern versehen wurde.

Fördern möchte der Orts- und Heimatverein mit der Baumaßnahme in Wirklichkeit natürlich nicht den Tourismus in der Gemeinde, sondern den Arten- und Klimaschutz. Ergänzt haben die Aktiven das Nahrungsangebot für Insekten in Birkenheide daher um 300 Quadratmeter Blütenwiese. Auch auf dem Ganderkeseer Friedhof wurde dem Verein eine größere Grabstelle für eine Ansaat zur Verfügung gestellt. „Die wird sehr gut angenommen“, berichtete Siegfried Preuß erfreut.

