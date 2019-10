Ganderkesee Zwei interessante Ausstellungen besucht der Freundeskreis Kulturhaus Müller in den kommenden Wochen. Zunächst geht es am kommenden Sonnabend, 26. Oktober, zur Kunsthalle Emden, wo zum 90. Geburtstag von Horst Janssen eine umfangreiche Werkschau mit rund 260 Arbeiten und Briefen des 1995 verstorbenen Künstlers zu sehen ist.

Treffpunkt zur Abfahrt ist um 8.45 Uhr am Bahnhof Delmenhorst. Die Teilnahme kostet für Mitglieder 20 Euro, für 22 Euro können weitere Interessierte mitfahren. Anmeldungen nimmt die Vorsitzende Angelika Schulte Strathaus noch unter Telefon 04221/ 8 50 05 00 oder per E-Mail an a.sst@t-online.de entgegen.

Ebenfalls bei Schulte Strathaus kann sich anmelden, wer am Donnerstag, 28. November, mitfahren möchte nach Münster. Dort wird die Ausstellung „Im Rausch der Farbe“ im Picasso-Museum besucht. Zu sehen ist die Sammlung Lévy mit etwa 60 Bildern der Avantgarde Anfang des 20. Jahrhunderts. Außerdem ist ein Bummel über den Weihnachtsmarkt geplant. Der Bus startet um 9 Uhr an der Raiffeisenstraße in Ganderkesee. Mitglieder zahlen 14 Euro, Nichtmitglieder 16 Euro.