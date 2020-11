Aushänge zur Situation der Landwirtschaft in Ganderkesee: Landwirte informieren mit Thesen

Ganderkesee Landwirte aus der Gemeinde Ganderkesee haben am Samstagabend ein Papier mit zehn Thesen an die Tür des Rathauses gehängt. In der Tradition von Martin Luther befestigten sie am Reformationstag ihre Thesen auch an der Tür der St.-Cyprian- und Cornelius-Kirche in Ganderkesee.

„Wir erzeugen alle Lebensmittel nach höchsten deutschen Standards“, „wir schützen unser Wasser und den Boden“ und „wir können nicht von unserer Hände Arbeit leben“ sind einige der Thesen, die auf den Aushängen zu lesen sind. Auch ein Text, der die Situation der Landwirte schildert, wurde aufgehängt. „Wir wollen Hintergrund-Informationen liefern“, sagte Heiko Petershagen aus Elmeloh.

In den vergangenen Monaten haben die Landwirte mit Demonstrationen auf ihre schwierige Lage aufmerksam gemacht. Sie sind überzeugt, dass in der Öffentlichkeit ein falsches Bild von ihrer Arbeit besteht. Ihre Bitte sei, dass die Thesen hängenbleiben dürften, damit Bürger sie abfotografieren und lesen könnten. Auch in anderen Orten wurden die Thesen angebracht.