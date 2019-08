Ganderkesee Das Wetter war zwischendurch wechselhaft, aber die Stimmung dauerhaft gut: Der Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Ganderkesee feierte am Samstag wieder sein Sommerfest in der Begegnungsstätte am Brüninger Weg.

„Das läuft immer sehr gut“, freute sich die Vorsitzende Heide Heidmann. Rund 50 Mitglieder waren zum Klönen, Spielen und Grillen gekommen – und mehr passten auch gar nicht in die Räumlichkeiten, wie Heidmann verriet. „Wir leihen uns jetzt schon private Stühle, und hier den ganzen Raum vollstellen können wir ja auch nicht.“

Das Festprogramm am Samstag war vielfältig: ein weibliches Duo aus Bookholzberg unterhielt die Mitglieder mit vergnüglichen Anekdoten, die auch von anwesenden Awo-Mitgliedern handelten. „Ich weiß gar nicht, wie die das rausgefunden haben, aber die Damen waren wirklich toll“, zeigte sich Heidmann beeindruckt. Später wurden beliebte Volkslieder mit Akkordeonbegleitung von Erich Kurzawski gesungen.

Fehlen durfte auch nicht das Jakkolo-Brett, das im Garten der Begegnungsstätte zum Einsatz kam. „Das hat ein ehemaliges Mitglied von uns gebaut“ sagte Heidmann. Andrang gab es dann abends am Grill. Heidmann: „Früher haben wir noch ein Abendessen organisiert, aber das ist zu viel Arbeit geworden.“ Mit Grillwurst und Kartoffelsalat endete das Sommerfest dann in gemütlicher Runde.

• Die nächste Unternehmung der Awo steht schon fest: Am Samstag, 7. September, gibt es einen Halbtagesausflug zu Kreutzmanns Mühle in Werlte, wo Brot noch „wie vor 100 Jahren“ gebacken wird. Der Kostenbeitrag für die Fahrt beträgt 28 Euro. Eine Anmeldung ist notwendig unter Telefon 04222/80 91 95 und kann auch noch kurzfristig erfolgen.