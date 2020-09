Bilderbuchkino In Gandereksee Mit Abstand: Mit dem Bobbycar in die Gemeindebücherei

Ganderkesee Das bekannte Bilderbuchkino in der Ganderkeseer Gemeindebücherei wird zu einer Art Autokino für Kleinkinder. Denn wenn die Vorleseaktion mit Leinwand an diesem Mittwoch, 23. September, wieder losgeht, sollen die drei- bis sechsjährigen Besucher mit ihren Fahrzeugen kommen: ob Bobbycar, Laufrad, Spielzeugauto oder was sie sonst so zum Fortkommen benutzen. Damit wollen die Veranstalter sicherstellen, dass die kleinen Besucher ausreichend Abstand zueinander halten.

Zwei Veranstaltungen ab 15.30 und 16.30 Uhr stehen zur Auswahl. Das Angebot ist kostenlos. Interessierte Mädchen und Jungen müssen aber vorher in der Bücherei (Telefon 04222/93 14 22) angemeldet werden. Die Anzahl ist auf zehn Kinder mit je einer Begleitperson beschränkt. Teilnehmer ab sechs Jahren müssen eine Maske tragen, die auf den „Parkplätzen“ abgenommen werden darf.