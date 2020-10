Brandmeldeanlage löst aus: Inkoop-Markt in Ganderkesee evakuiert

Ganderkesee Einen Schreck in der Morgenstunde erlebten Kunden des Inkoop-Marktes an der Raiffeisenstraße am Dienstag gegen 9.30 Uhr. Nach einem Brandmeldealarm wurde der Markt evakuiert, Kunde warteten auf dem Parkplatz vor dem Markt, bis die angerückte Feuerwehr ihr Okay zur Rückkehr gab. Bereits in der Vergangenheit hatten immer wieder Rauchmelder angeschlagen, zu Bränden kam es jedoch nicht.