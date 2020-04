Weiterer Jet bei AAS im Programm

Ganderkesee /Bremen Das Luftfahrtunternehmen Atlas Air Service (AAS) mit Sitz in Ganderkesee darf ab sofort sämtliche Instandhaltungsleistungen für die Cessna Citation Latitude anbieten. Die ersten Maschinen dieses beliebten Midsize-Jets des amerikanischen Flugzeugherstellers Textron Aviation werden bereits am Standort Bremen gewartet. Die luftfahrttechnische Instandhaltung umfasst alle Tätigkeiten der Überholung, Reparatur und Modifikation. „Es ist auch eine logische Ergänzung unseres bisherigen Wartungsangebotes. Wir haben bereits über 40 Jahre Erfahrung in der Instandhaltung von Cessna Business Jets,“ sagte Serkan Akin, Manager bei Atlas Air Service.