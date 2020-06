Bürgerbüro In Ganderkesee: Die Türen im Rathaus bleiben weiter geschlossen

Ganderkesee Viele Beschränkungen des öffentlichen Lebens durch die Corona-Pandemie sind in den letzten vier Wochen gelockert worden oder ganz entfallen. Für behördliche Angelegenheiten gelten vorerst aber weiter strenge Sicherheitsmaßnahmen: Im Ganderkeseer Rathaus müssen sich Bürger deshalb nach wie vor zwingend für Termine anmelden, wie Gemeindesprecherin Meike Saalfeld bestätigte. „Bis auf Weiteres bleiben die Rathaustüren für Spontanbesuche geschlossen“, sagte sie.

Das sei die einheitliche Regelung im Landkreis und mit den anderen Gemeinden so abgesprochen. Mit dieser Maßnahme sollen nicht nur Mitarbeiter geschützt, sondern auch Wartezeiten vermieden werden. Möglich sind telefonisch vereinbarte Termine vor Ort im Standesamt und im Bürgerbüro derzeit zu den folgenden Zeiten: montags und dienstags von 8 bis 16 Uhr, mittwochs von 7 bis 12 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr sowie freitags zwischen 8 und 12 Uhr.

Einige Dienstleistungen, wie etwa die Beantragung eines Führungszeugnisses, melderechtliche Bescheinigungen oder bestimmte Kfz-Anliegen, können von Bürgern auch komplett online erledigt werden, ohne dass ein Termin und Besuch im Rathaus notwendig sind. Bei der Beantragung eines Personalausweises müssen Ganderkeseer aber weiter persönlich auf der Matte stehen. Grundsätzlich bietet das Rathaus in den Fachdiensten aber an, Angelegenheiten telefonisch, per Mail oder auf dem Postweg zu erledigen, wie Meike Saalfeld erklärte. Das schreibe die niedersächsische Corona-Verordnung vor, wonach physische Kontakte weiter auf ein Minimum reduziert werden sollen. Ausnahmen seien aber möglich: „Wenn unbedingt erforderlich, kann auch ein persönlicher Gesprächstermin vereinbart werden“, so Saalfeld.

Auch wenn die Pandemie noch nicht vorbei ist, zeichnet sich mit erweiterten Homeoffice-Angeboten für die Mitarbeiter im Rathaus eine positive Veränderung ab. „Schon vor der Corona-Krise haben einzelne Kolleginnen und Kollegen das Angebot, einen Teil der Aufgaben im Homeoffice zu erledigen, genutzt“, sagte Saalfeld. Dieses soll in Zukunft auch weiter fortgeführt und in Bereichen, wo es möglich ist, ausgebaut werden.

• Weitere Informationen und Kontaktdaten zum aktuellen Rathausbetrieb gibt es online unter: