Ganderkesee Es ist 17.30 Uhr, viele Gäste des Büttenabends machen sich vielleicht gerade erst fertig. In der Festhalle am Steinacker herrscht derweil schon Hochbetrieb. Mittendrin: die Festwirte Ulf und Heike Thiemann, die Eltern der diesjährigen Kinderprinzessin Merle I.

„Ich bin überall, ich kümmere mich ums Ganze“, sagt der erfahrene Gastronom, der zusammen mit seiner Frau Heike die Bewirtung während des Faschings übernimmt – erst in der Festhalle während der Büttenabende und dann auch im Festzelt an der Raiffeisenstraße. Dem Ehepaar zur Seite steht auch noch „unsere rechte Hand André Laqua“ – und im Schnitt 45 Mitarbeiter, die in der Küche, im Lager, an den Theken und im Service eingesetzt sind.

Hunderte Essen pro Abend

Allein zwei Mitarbeiter sind nur damit beschäftigt, Leergut aus der Halle heraus und neue Getränke in die Halle hinein zu bringen. Und das immer und immer wieder – vier Seecontainer könnte man allein mit den Getränken füllen, weiß Thiemann. „Und dann stellen wir noch im Schnitt 1000 Essen pro Abend her.“ Das reiche vom Snack bis zum Hauptgang, versorgt werden dabei nicht nur die Gäste, sondern auch die Faschingsaktiven und Mitarbeiter. Am letzten Büttenabend komme man im Schnitt sogar auf 1400 Essen. „Das ist schon wirklich sehr, sehr viel.“

Und das alles in einer Sporthalle, die eben nur für Sport gebaut wurde. „Alles hier ist eine Herausforderung“, sagt der Gastronom. Die Büttenabende seien immer weiter gewachsen, die Sporthalle derweil nicht. „Unsere Küche hat 14 Quadratmeter und da arbeiten fünf Personen drin“, gibt Thiemann ein Beispiel. „Und trotzdem bewegen wir uns hier auf einem sehr hohen Niveau.“ Bisher habe man aber jede Vergrößerung, jede neue Herausforderung zusammen mit der Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV) gemeistert. „Das muss man ausloten.“

Ausgelotet und probiert hat Ulf Thiemann, dessen Familie schon seit 45 Jahren als Festwirt während des Faschings auftritt, auch bei der Speise- und Getränkekarte schon. Dabei hat er festgestellt, dass eine gute Weinauswahl, „ein gescheites kaltes Bier“, viel Wasser und natürlich die Mischgetränke und Kurzen für die Feier nach dem Programm ausreichen. „Dazu etwas Handfestes zu essen“, so Thiemann weiter. Auf Trendgetränke lasse man sich, nicht zuletzt auch aus Platzgründen, kaum ein.

Abbau um 4 Uhr

Aber nicht nur die Logistik, die Verwaltung im Hintergrund ist bei der Größe der Büttenabende und bei den Besonderheiten der Räumlichkeiten eine Herausforderung. Auch den Servicekräften verlangt die Festhalle einiges ab: Zwischen den Tischen bleiben nur schmale Gänge, Laufwege sind schnell blockiert und immerhin wollen mehrere hundert Menschen versorgt werden. Kaum gehen die Türen eine Stunde vor Programmbeginn auf, geht der Stress los. „Wer sitzt, möchte auch möglichst schnell etwas zu trinken. Auch wenn er erst zwanzig oder zehn Minuten vor Einmarsch da ist“, sagt Thiemann. 60 bis 80 Personen gehören zum „Revier“ eines Servicemitarbeiters. Hinzu kommen besondere Tische, an denen beispielsweise Ehrengäste sitzen. „Da kann ich natürlich niemanden an seinem ersten Büttenabend einsetzen.“

Auf ihr Team und ihre rechte Hand können sich Ulf und Heike Thiemann aber verlassen. So konnten die stolzen Eltern der amtierenden Kinderprinzessin Merle I. dieses Jahr am ersten Büttenabend als Gäste teilnehmen. „Aber das können wir natürlich nicht die ganze Zeit machen.“

Mit dem Ende der Büttenabende ist die „heiße“ Zeit für Ulf Thiemann und seine Mitarbeiter aber nicht vorbei. Wie nach jedem Büttenabend hieß es am Sonntag: abbauen und aufräumen. Aber dieses Wochenende musste ein paar Straßen weiter gleich wieder aufgebaut werden: im Festzelt an der Raiffeisenstraße.