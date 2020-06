Corona Stellt Kirchenjahr In Ganderkesee Auf Den Kopf: Finden Konfirmationen bis in die Adventszeit statt?

Ganderkesee Als vollwertiges Mitglied in die christliche Gemeinschaft aufgenommen zu werden, dazu müssen sich Jugendliche in der evangelisch-lutherischen Kirche konfirmieren lassen. In der katholischen Kirche feiern Kinder das Fest der Erstkommunion. Doch weil auch die Religionsausübung in der Corona-Krise eingeschränkt ist, müssen junge Christen weiter darauf warten, ihren Übertritt zum mündigen Kirchenmitglied zu vollziehen. In der Ev.-luth. Gemeinde Ganderkesee mischt die besondere Situation sogar das Kirchenjahr auf: Traditionell waren Konfirmationen sonst bis zum Pfingstsonntag beendet. Doch jetzt plane die Gemeinde gedanklich sogar mit Konfirmationen bis in die Adventszeit hinein, berichtet Pastorin Susanne Bruns.

Der Krisenstab der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg rät, Konfirmationen in den Herbst oder bis ins Frühjahr 2021 hinein zu verschieben.

Bookholzberg prescht vor

Einige junge Christen in Bookholzberg wollen aber nicht so lange warten: „Wir haben ein Umfrage unter den 34 Konfirmanden und Konfirmandinnen gemacht, sechs Familien haben sich einen raschen Termin gewünscht“, nennt Hannes Koch, in Bookholzberg Pastor der Ev.-luth. Auferstehungskirche, das Ergebnis. Wegen der strengen Corona-Regeln, darunter der Mindestabstand von 1,5 Metern, könnten jeweils nur zwei junge Christen unter den Augen ihrer Familien eingesegnet werden. Bislang gebe es einen Termin am Samstag, 27. Juni, und zwei weitere am Samstag, 4. Juli. Doch nicht alle Konfirmanden wollen das Fest unter strengen Corona-Bedingungen feiern. Ihre Hoffnung: Die Vorschriften könnten zum Herbst hin weiter gelockert werden.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Auf Konfirmationstermine frühestens ab September setzen auch die Pastorinnen der Pfarrbezirke in Stenum (Julia Klein) und Ganderkesee (Irene Schlawin, Susanne Bruns und Uta Brahms). Aber auch dann seien längere Gottesdienste nur in kleineren Gruppen vorstellbar. Daran werde sich die Kirchengemeinde auch halten, betont Bruns. Unter den derzeit geltenden Corona-Bedingungen wird das zur Herausforderung.

60 Konfis in St. Cyprian

Denn 60 junge Menschen sind es, die 2020 allein auf ihre Einsegnung in der Kirche St. Cyprian und Cornelius warten. Bruns bleibt optimistisch: Die langfristige Terminierung – an vielen Wochenenden notfalls bis in die Adventszeit – biete die Chance, die neuen Rahmenbedingungen mit den Familien ebenso abzustimmen wie die Wunschtermine. Auch um den Mindestabstand einhalten zu können, seien viele Termine nötig. Aktuell dürften jeweils nur vier bis fünf Jugendliche in einem Gottesdienst eingesegnet werden. Zwölf Gäste seien je Konfirmand erlaubt.

Auch in Stenum plant Pastorin Julia Klein entsprechend kleinteilig – sechs Termine sind für September angedacht. Im dunklen November, dem Monat des Totengedenkens, solle es möglichst keine Konfirmationen geben, kündigt Bruns an.

Nachdem seit der Lockerung vom 8. Juni Feiern im engsten Familien- und Freundeskreis mit bis zu 50 Personen wieder erlaubt sind, haben die Geistlichen bei ihren Planungen auch die Auslastung der örtlichen Gastronomien im Blick: „Wenn wir zu wenige Termine anböten, bekämen Familien vielleicht keinen Platz mehr in den Gasthöfen“, erläutert Bruns die Sorge. Nach Auskunft örtlicher Wirte, darunter Olaf Stolle, ist das Buchungsgeschäft generell noch sehr verhalten.

Die Kirchengemeinde Schönmoor wird nach Auskunft von Pastor Udo Dreyer den September über je zwei von acht Konfirmanden einsegnen. Fünf weitere würden im Frühjahr konfirmiert. Auch auf die katholischen Gemeinde wirkt sich die Corona-Krise aus. Weil die Kirche St. Hedwig zu klein ist, findet die Erstkommunion für zehn Kinder in zwei aufeinanderfolgenden Gottesdienstes am 30. August zentral in der Bookholzberger Kirche St. Bernhard statt.